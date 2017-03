Velbert: Velbert-Neviges soll gestärkt werden

Pressemeldung vom 23. März 2017, 15:42 Uhr

Die Stadt Velbert lädt alle Bürger ein, sich am Integrierten Handlungskonzept zur Stärkung des Zentrums vom Stadtbezirk Neviges zu beteiligen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung findet statt am Dienstag, 4. April ab 17 Uhr in der Nevigeser Feuerwache (Siebeneicker Straße 19). Die Bürger haben dann die Gelegenheit, sich zur Planung zu äußern, wobei die Stadtverwaltung zu Beginn alle Ziele und Zwecke der Planung erläutern wird. In den letzten Jahren haben vielfältige strukturelle Veränderungen das Zentrum von Velbert-Neviges geprägt. Der Strukturwandel im Einzelhandel führt dazu, dass mehr Ladenlokale leer stehen. Zudem gibt es ungenutzte Flächen, wie beispielsweise das David-Peters-Quartier. Um dem aktiv entgegen zu wirken und ungenutzte Potenziale zu heben, hat der Umwelt- und Planungsausschuss am 31. Januar einen Beschluss gefasst. Dieser sieht vor, dass das bereits in Arbeit befindliche Integrierte Handlungskonzept für das Zentrum von Velbert-Neviges unter Berücksichtigung der Schlossanlage Hardenberg weiterzuführen. Die bereits erarbeitete Bestandsbewertung und Zielformulierung seien zu berücksichtigen, heißt es im Beschluss weiter. In der Bestandsbewertung wurden Stärken und Schwächen in unterschiedlichen Themenfeldern (Einzelhandel, Verkehr, Städtebau und öffentlicher Raum, Wohnen, Grünstruktur, Soziale Infrastruktur, Wallfahrt sowie Tourismus) identifiziert und Entwicklungsziele aufgestellt. Im nächsten Schritt sollen nun Projekte und Maßnahmen erarbeitet werden, die zu einer positiven, nachhaltigen und ganzheitlichen Entwicklung von Velbert-Neviges beitragen.

Quelle: Stadt Velbert