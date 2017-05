Velbert: Verkehrszählung in Velbert-Mitte

Pressemeldung vom 29. Mai 2017, 16:14 Uhr

Am morgigen Dienstag, 30. Mai findet in Velbert-Mitte eine größer angelegte Verkehrszählung statt. Im Zusammenhang mit der Aufstellung des „Verkehrsentwicklungsplans 2030 Velbert-Mitte“ wird die Firma VE-Kass aus Köln mit Videokameras an über 50 Standorten die Anzahl der Fahrzeuge ermitteln. Die Auftrag gebenden Technischen Betriebe Velbert weisen darauf hin, dass bei der Verkehrszählung weder die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge kontrolliert, noch deren Abstand zum Vordermann gemessen werden. Es wird ausschließlich die Verkehrsmenge ermittelt. Kennzeichen oder sonstige personenbezogene Daten werden nicht gespeichert.

Quelle: Stadt Velbert