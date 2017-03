Vlotho: Ostern verschiebt sich die Müllabfuhr

Pressemeldung vom 30. März 2017, 16:07 Uhr

Die Abfuhr der Biotonnen und gelben Säcke in der Woche vor Ostern wird um einen Tag vorgezogen, das heißt: Die eigentliche Montagsabfuhr (10. April 2017) erfolgt bereits am Sonnabend, den 8. April 2017, die Dienstagsabfuhr erfolgt montags und so weiter, weil Karfreitag keine Müllabfuhr erfolgt.

Die Abfuhr der Papiertonnen und Windelsäcke in der Woche nach Ostern verschiebt sich dagegen insgesamt um einen Tag nach hinten, da Ostermontag keine Entsorgung erfolgt. Das heißt, die eigentliche Montagsabfuhr (17. April 2017) erfolgt erst am Dienstag, den 18. April 2017, die Dienstagsabfuhr erfolgt dann am Mittwoch und so weiter.

Auskünfte dazu erteilen gerne die Abfall- und Umweltberatung im Rathaus Vlotho unter der Telefonnummer 05733 / 924-429 sowie das Bürgerinnenbüro unter der Telefonnummer 05733 / 924-400.

Quelle: Vlotho – Pressestelle