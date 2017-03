Willich: Beratung der Verbraucherzentrale: Thema Blockheizkraftwerk

Pressemeldung vom 30. März 2017, 16:10 Uhr

Anlagen zur Kraftwärmekopplung, oft Blockheizkraftwerke oder kurz BHKW genannt, erzeugen gleichzeitig Strom und Wärme, sind also besonders effizient. Lange Zeit lohnte sich ihr Einsatz in Ein- oder Zweifamilienhäusern aber kaum. Sowohl bei den Geräten selbst als auch bei den Förderprogrammen hat sich jedoch in den vergangenen Jahren viel getan. Bei allen Fragen zum effizienten Einsatz von Energie in privaten Haushalten hilft die Energieberatung der Verbraucherzentrale: Die nächsten Termine in der Beratungsstelle im Geothermiezentrum (Gießerallee 19 in Willich) stehen am 3. April sowie am 15. Mai jeweils von 15 bis 19 Uhr an.

Quelle: Stadt Willich